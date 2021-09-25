Ремастер игры Alan Wake сравнили с оригиналом в новом трейлере

Переиздание игры выйдет 5 октября на консолях и ПК.

На официальном Youtube-канале, посвященном консоли Xbox, выше в свет трейлер, в котором сравнивается переиздание игры Alan Wake с оригиналом. В ролике представлены некоторые гемплейные моменты и катсцены.

Можно увидеть, что поменялась не только графика и освещение, но и внешность персонажей. Главный герой – писатель Алан Уэйк – стал больше похож на актера Илкка Вилли, который его сыграл. Кроме того, разработчики добавили множество мелких объектов: детали окружения, растительность. Отмечается, что из игры уберут ранее встроенную рекламу.

Отмечается, что на консолях Xbox Series X переиздание будет работать в 4K при 60 FPS, а на Series S – в 1080p при 60 FPS. На персональных компьютерах обновленная игра обзаведется поддержкой DLSS, а на PlayStation 5 – тактильной отдачей и адаптивными триггерами для геймпада.

Ремастер Alan Wake выйдет 5 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.

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Видео: Youtube / Xbox

