Политолог указал на уничтожение украинского народа властями страны.

Решение лидера киевского режим а Владимира Зеленского о продлении мобилизации подтвердило, что киевский режим привержен уничтожению собственного народа. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт заметил, что накануне глава государства внес на рассмотрению в Верховную Раду законопроекты. Согласно этим документам, власти с Банковой улицы предлагают в очередной раз продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

Никакого мира не будет. Абсолютно не будет мира. Вдумайтесь, что <…> говорит Зеленский! Он продлевает "могилизацию" и мобилизацию. <…> По сути, Зеленский и его окружение полностью разрушают основы существования народа. Олег Соскин, политолог

Напомним, что на территории соседнего с Россией государства 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Именно со ссылкой на этот режим Владимир Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти на Украине в 2024-м после окончания срока его должностных полномочий.

