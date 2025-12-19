В Петербурге успешно испытали грузовой дрон для доставки разных грузов

БПЛА «Колибри» показал точность приземления и способность перевозки грузов.

В Санкт-Петербурге прошли испытания грузового беспилотного летательного аппарата "Колибри", который может перевозить грузы различных габаритов и массы. Тестирование проходило на специальном полигоне и включало проверку технологии автоматического считывания QR-кодов. Это обеспечивает точное приземление дрона в заданной точке маршрута и повышает эффективность работы беспилотного курьера.

Испытания проводились в автономном режиме с взаимодействием программно-аппаратного комплекса аппарата и системы точного позиционирования при посадке. Проект реализуется при поддержке грантовых средств Фонда НТИ. Планируется, что БПЛА "Колибри" будет использоваться в различных сценариях при наличии специализированных дронопортов.

Фото: freepik