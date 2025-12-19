ЦРУ: Украина не пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области

При этом американская разведка подтвердила факт атаки беспилотников, но сочло целью налета некий "военный объект".

В четверг, 1 января, американские спецслужбы заявили, что украинские БПЛА не пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника, ознакомившегося с отчетом ЦРУ.

При этом источник в The Wall Street Journal отметил, что атака беспилотниками все же была, но разведка США считает, что цель налета "военный объект". Также в ЦРУ уточнили, что ВСУ уже пытались бить по соответствующему засекреченному объекту в РФ.

Стоит отметить, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По данным Минобороны РФ, ВСУ применили 91 БПЛА. Отметим, что все БПЛА уничтожены силами ПВО, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что в минувшую новогоднюю ночь, над территорией России силы ПВО ликвидировали 168 украинских БПЛА. Больше всего украинских дронов было запущено над Брянской областью.

