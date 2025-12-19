В новогоднюю ночь силы ПВО сбили 168 БПЛА над регионами России

Больше всего украинских дронов было запущено над Брянской областью.

В минувшую новогоднюю ночь, над территорией России силы ПВО ликвидировали 168 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что 61 один дрон уничтожили в небе над Брянской областью, 25 над территорией Краснодарским краем, 23 над Тульской областью, 16 над Крымом и 7 над Калужской областью.

Кроме того, 12 дронов ликвидировали над Московским регионом, девять из которых летели на столицу. Также в Министерстве обороны России уточнили, что 24 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Фото: Freepik