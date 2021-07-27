Задачи успешно реализованы бойцами "Запада" и "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие от 30 декабря 2025 года освободили населенный пункт Лукьяновское, находящееся на территории Запорожской области, а также Богуславку, расположенную Харьковской области. Благодаря успешным наступательным шагам в ходе специальной военной операции наши боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи выполнены представителями "Западной" группировки сил и "Днепром".

Силы "Запада" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады теробороны противника, которые были замечены российскими военнослужащими вблизи населенных пунктов Белогорье, Орехов, Преображенка в Запорожье, а также Садовом Херсонской области. Бойцы ликвидировали до 40 человек личного состава ВСУ, бронетранспортер М113 американского производства, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Днепром" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады национальной гвардии и бригады теробороны, находившихся в районах Глушковки, Купянска-Узлового, Подолов, Дробышева, Ильичевки и Красного Лимена.

На Купянском оперативном направлении силами 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Великая Шапковка Харьковской области с целью прорыва в Купянск. Уничтожено до 20 боевиков. пресс-служба Минобороны России

Минобороны впервые показало ракетный комплекс "Орешник".

Фото: Минобороны России