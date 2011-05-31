В Кронштадте обустроили прогулочную зону с видами на Финский залив и спортплощадками

Новое пространство у Финского залива стало точкой притяжения для семей в Кронштадте.

На берегу Финского залива в Кронштадте открылось новое общественное пространство. Об этом сообщил Смольный. Проект реализован в рамках национальной программы "Инфраструктура для жизни" и направлен на создание комфортной городской среды для жителей и гостей города.

На обновленной территории оборудованы детские и спортивные площадки, зоны для экстремальных видов спорта, скейт-площадка и памп-трек. Также установлены теннисные столы для любителей активного отдыха. Пространство озеленили кустами малины и черной смородины, что придает ему ухоженный и естественный вид.

Главной особенностью новой зоны стал открывающийся панорамный вид на Финский залив, который уже успел привлечь внимание жителей города и туристов. Новое общественное пространство призвано стать местом отдыха, прогулок и семейного досуга.

Фото: пресс-служба Смольного