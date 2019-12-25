В Центре компетенций рассказали, какие объекты будут благоустроены в Ленобласти в 2026 году

Реализация проектов потребует от 80 до 160 млн рублей.

В Ленинградской области в 2026 году появятся новые интересные объекты общественной инфраструктуры. Председатель комитета ЖКХ региона Егор Мищеряков и директор Центра компетенций Игорь Юрин представили планы на пресс-конференции 15 октября. Об этом информирует spb.aif.ru.

Всего с 2017 года в Ленобласти обустроено более 1220 объектов, а в 2025 году — 132 территории. Среди них — победители федеральных конкурсов, проекты которых поддержали федеральные власти. В частности, в 2025 году выбрано пять региональных проектов, поддержанных программой комфортной городской среды.

Вот некоторые из них:

Октябрьский бульвар в Кингисеппе: Первый этап благоустройства завершён в 2023 году, второй продолжается. В перспективе появятся удобные пешеходные маршруты, площадь с фонтаном, детские игровые зоны и пространства для активного и тихого отдыха.

Набережная Дворовая в Сосновом Бору: Проект подразумевает благоустройство береговой линии реки Коваши с созданием живописного променада и зон для спокойного отдыха. Местные жители ожидают красивую и приятную обстановку.

Спортивное пространство в Пикалёво: Продолжится обновление парка "Зелёный квадрат". На новом этапе запланировано создание спортивной зоны с велосипедными дорожками, скейт-парком, местами для прогулок, площадок для выгула питомцев, музыкальной аллеи и тематических садов.

Площадь рядом с рынком в Луге: Будет организован приятный архитектурный антураж с удобной транспортной доступностью и торговыми зонами для фермеров и ремесленников.

Туристический центр в Приозерске: Цель проекта — сделать вокзаловый район настоящей визитной карточкой города. Сюда входят модернизация прилегающей площади и благоустройство прилегающего сквера Ягужинского.

Реализация проектов потребует от 80 до 160 млн рублей. Следующие этапы планирования будут зависеть от пожеланий населения, мнения которых собираются через голосования и опросы. Жители могут предлагать свои идеи и следить за развитием городов и поселков в интерактивном режиме.

