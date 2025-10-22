Проверка ремонта четырех дорог прошла в Ленобласти

Уже введены в эксплуатацию участки дорог, такие как трасса Гатчина — Ополье в Гатчинском районе, Копорье — Ручьи в Кингисеппском районе и подъезд к Красному Селу в Ломоносовском районе.

Общественники и активисты провели проверку состояния дорожных покрытий, которые уже отремонтированы или находятся в процессе восстановления в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" в четырёх районах Ленинградской области. Такие проверки служат наглядным примером успешного сотрудничества между исполнителями дорожных работ, заказчиками и жителями региона, сообщается в пресс-релизе областного комитета по дорожному хозяйству, передает "Вечерний Санкт-Петербург".

Контролируя ход текущих строительных работ, общественные инспекторы осмотрели 14,5-километровый участок дороги Голубые Озёра — Поляны в Выборгском районе, где основной цикл работ практически завершён. Сейчас ведутся работы по ремонту водопропускных сооружений и созданию комфортабельных остановок общественного транспорта.

Ещё одной точкой проверки стала дорога Стрельна — Кипень — Гатчина (участок от Терволово до Сквориц), степень готовности которой оценивается в 87%. Там уже выполнена укладка верхних слоёв покрытия и нанесена необходимая разметка.

Представители комитета отметили, что регулярный общественный надзор позволяет оперативно выявлять недостатки и существенно повышает итоговое качество выполненных работ.

