Прокуратура Каменского района взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.

В Свердловской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 30 октября на 75-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. По предварительным данным, легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

В результате ДТП погибли трое человек, находившиеся в легковой машине, включая ребенка. Прокуратура Каменского района взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области