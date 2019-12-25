  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мясников объявил аспирин опаснейшим лекарством в России
Сегодня, 14:48
133
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Мясников объявил аспирин опаснейшим лекарством в России

0 0

По словам эксперта, это лекарство "убивает больше всех людей".

Врач Александр Мясников объявил аспирин опаснейшим лекарством в России. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

По словам эксперта, аспирин "убивает больше всех людей". Он подчеркнул, что в других странах это лекарство перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов. Мясников добавил, что из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг.

Ранее врач обосновала запрет татуировок подросткам.

Фото: Pixabay.com

Теги: александр мясников, аспирин, врач, лекарство
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии