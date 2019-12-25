Врач Александр Мясников объявил аспирин опаснейшим лекарством в России. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
По словам эксперта, аспирин "убивает больше всех людей". Он подчеркнул, что в других странах это лекарство перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов. Мясников добавил, что из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг.
Ранее врач обосновала запрет татуировок подросткам.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все