Врач Александр Мясников объявил аспирин опаснейшим лекарством в России. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

По словам эксперта, аспирин "убивает больше всех людей". Он подчеркнул, что в других странах это лекарство перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов. Мясников добавил, что из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг.

Фото: Pixabay.com