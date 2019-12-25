В НИИ Джанелидзе собрали аортальный клапан из собственной ткани пациента

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе внедрили инновационную методику Озаки, позволяющую создавать новый аортальный клапан из собственной ткани пациента (перикарда). Этот подход, разработанный японским профессором Шигеюки Озаки, помогает избежать проблем, связанных с традиционными протезами, таких как отторжение и износ.

Первым пациентом, которому была проведена операция по этой методике, стал 72-летний мужчина с диагнозом атеросклероза и комбинированным пороком аортального клапана. В ходе вмешательства ему одновременно выполнили аортокоронарное шунтирование и протезирование клапана. Операция прошла успешно, что дало пациенту возможность вернуться к полноценной жизни.

Метод Озаки представляет собой значительный шаг вперед в области персонализированной медицины, позволяя создавать долговечные и анатомически точные клапаны из аутоперикарда, что значительно улучшает качество жизни пациентов.

Фото: пресс-служба НИИ скорой помощи имени Джанелидзе