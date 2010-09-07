НИИ Джанелидзе будет работать круглосуточно в новогодние каникулы

График НИИ Джанелидзе на время зимних праздников изменится.

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге определил порядок работы на период зимних каникул с 31 декабря по 12 января. Об этом сообщает пресс-служба НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

В учреждении сообщили, что стационар и экстренные службы института продолжат функционировать в круглосуточном режиме на протяжении всех праздничных дней. Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи будет осуществляться в полном объеме. Амбулаторно-консультативное отделение временно приостановит работу на период с 31 декабря по 12 января включительно. Плановый амбулаторный прием пациентов в эти дни проводиться не будет.

Передачи для пациентов стационара будут приниматься ежедневно с 10:00 до 18:00 в главном корпусе института на втором этаже, доступ к которому осуществляется через пандус.

Актуальные контактные телефоны профильных отделений и дополнительная справочная информация размещены на официальном сайте НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Фото: Piter.TV