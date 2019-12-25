Только 13% из опрошенных считают, что цены на мобильную связь останутся прежними.

Тарифы на связь в России могут вырасти на 20%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос TelecomDaily, которое опросило топ-менеджеров крупных сотовых операторов. Ожидается, что тарифы на мобильную связь в 2020 году подорожают больше, чем прогнозировалось ранее.

Эксперты считали, что в 2020 году мобильная связь может подорожать на 10%. Сейчас 38% опрошенных оценили, что расценки увеличатся на 15%. 24% респондентов уверены, что тарифы вырастут на 24%. Только 13% из опрошенных считают, что цены на мобильную связь останутся прежними.

Среди причин увеличения тарифов — экономический кризис из-за пандемии коронавируса, рост курса валют, падение нефтяных цен, а также подорожание аренды.

Ранее эксперты высказались об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.