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Эксперты высказались об отмене роуминга между Россией и Белоруссией
Сегодня, 15:56
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nastya960

Эксперты высказались об отмене роуминга между Россией и Белоруссией

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По данным Центра международных отношений ИМИ МГИМО, несколько раз в году Россию посещают 21,4% белорусов, ещё 55,4% бывают в России один раз в год и реже.

К сентябрю 2020 года мобильная связь между Россией и Белоруссией станет дешевле: стороны подписали "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве. Данное решение прокомментировали специалисты Telegram-канала "Мейстер".

В отличие от вопросов, касающихся компенсации за налоговый маневр или гармонизации налоговых и гражданских кодексов, отмена роуминга – это понятный и ощутимый простыми людьми шаг по укреплению интеграции двух стран,

– отметили эксперты

По данным Центра международных отношений ИМИ МГИМО, несколько раз в году Россию посещают 21,4% белорусов, ещё 55,4% бывают в России один раз в год и реже. Эксперты уверены, что для этих граждан Белоруссии и для тысяч россиян отмена роуминга станет полезным и ощутимым результатом непростых переговоров.  

Ранее Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ.

Фото: pixabay 

Теги: белоруссия, мейстер, роуминг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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