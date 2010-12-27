Эксперты высказались об отмене роуминга между Россией и Белоруссией

По данным Центра международных отношений ИМИ МГИМО, несколько раз в году Россию посещают 21,4% белорусов, ещё 55,4% бывают в России один раз в год и реже.

К сентябрю 2020 года мобильная связь между Россией и Белоруссией станет дешевле: стороны подписали "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве. Данное решение прокомментировали специалисты Telegram-канала "Мейстер".

В отличие от вопросов, касающихся компенсации за налоговый маневр или гармонизации налоговых и гражданских кодексов, отмена роуминга – это понятный и ощутимый простыми людьми шаг по укреплению интеграции двух стран, – отметили эксперты

По данным Центра международных отношений ИМИ МГИМО, несколько раз в году Россию посещают 21,4% белорусов, ещё 55,4% бывают в России один раз в год и реже. Эксперты уверены, что для этих граждан Белоруссии и для тысяч россиян отмена роуминга станет полезным и ощутимым результатом непростых переговоров.

Ранее Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ.

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