  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:17
121
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

2 0

Россия и Белоруссия планируют создать союзное государство.

Все части пакета интеграционных соглашений между Россией и Белоруссией могут согласовать в течение трех дней. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Республики Беларусь Дмитрий Крутой, передало "Интерфакс".

По словам политика, есть лишь несколько несогласованных вопросов. На их решение может уйти 2-3 дня. После этого президенты государств подпишут документы в торжественной обстановке. Интеграция будет означать создание союзного государства, прежде всего в экономической сфере. 

Ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что интеграцию России и Белоруссии нужно сохранить.

Видео: YouTube / CTVBY

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии