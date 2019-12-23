Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Россия и Белоруссия планируют создать союзное государство.

Все части пакета интеграционных соглашений между Россией и Белоруссией могут согласовать в течение трех дней. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Республики Беларусь Дмитрий Крутой, передало "Интерфакс".

По словам политика, есть лишь несколько несогласованных вопросов. На их решение может уйти 2-3 дня. После этого президенты государств подпишут документы в торжественной обстановке. Интеграция будет означать создание союзного государства, прежде всего в экономической сфере.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что интеграцию России и Белоруссии нужно сохранить.

Видео: YouTube / CTVBY