Медведев: интеграцию России и Белоруссии нужно сохранить

Российский чиновник пояснил, что Белоруссии нечего бояться.

Дмитрий Медведев заявил журналистам, что интеграцию России и Белоруссии нужно сохранить. Он объяснил это во время прямого эфира. Глава правительства РФ заявил, что странам надо найти "развязки" по всем проблемным вопросам.

Он добавил, что Белоруссии не нужно бояться ограничения суверенитета. Любая интеграция частично сокращает независимость. По мнению чиновника, союзное государство - это большая ценность для обеих сторон.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не подпишет документы, если они нанесут стране вред.

Ранее Piter.tv писал о том, что блогер Ивлеева спросила Медведева о сроках "закрытия" YouTube.

Видео: YouTube/Правительство России