Лукашенко отверг возможность вхождения Белоруссии в состав России. Президент страны заявил, что Минск и Москва не ведут переговоры по политическим вопросам. Об этом сообщило агентство "БелТА". Политик ответил на вопрос журналистов об интеграции и союзном государстве.
Наше единственное условие - мы суверенное независимое государство
заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не собиралась входить в состав любой другой страны, пусть даже братской России. Дипломаты не рассматривают возможность создания общих органов власти, например, единого парламента. Глава страны не подпишет документы, которые нанесут Белоруссии вред. Все разногласия с Россией по интеграции носят чисто технический характер. Однако есть и серьезные вопросы.
Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно отношение белорусов к России.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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