Страна сохранит свою независимость в любом случае.

Лукашенко отверг возможность вхождения Белоруссии в состав России. Президент страны заявил, что Минск и Москва не ведут переговоры по политическим вопросам. Об этом сообщило агентство "БелТА". Политик ответил на вопрос журналистов об интеграции и союзном государстве.

Наше единственное условие - мы суверенное независимое государство заявил Лукашенко

Белоруссия никогда не собиралась входить в состав любой другой страны, пусть даже братской России. Дипломаты не рассматривают возможность создания общих органов власти, например, единого парламента. Глава страны не подпишет документы, которые нанесут Белоруссии вред. Все разногласия с Россией по интеграции носят чисто технический характер. Однако есть и серьезные вопросы.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно отношение белорусов к России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

