Стало известно отношение белорусов к России

Больше половины респондентов поддерживают союз двух государств.

Граждане Белоруссии поддерживают союзнические и партнерские отношения с Россией. Об этом сообщает "Коммерсантъ" ссылаясь на данные исследования Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

Такие данные озвучили специалисты после масштабного опроса. Так, 57,6% респондентов выступили за союз Белоруссии и России. 31,8% выразили надежду на то, что отношения двух государств будут носить партнерский характер. 10,2% опрошенных граждан Белоруссии выступили за "нейтральные" отношения между странами.

Напомним, в настоящий момент ведется работа по согласованию дорожных карт Союзного государства. В ходе последней встречи премьер-министра Дмитрия Медведева со своим белорусским коллегой Сергеей Румасом между странами остался рад нерешенных вопросов. Камнем преткновения стал налоговый маневр РФ, который грозит убытками для Белоруссии. Минск рассчитывает на компенсацию своих потерь.

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