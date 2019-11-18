В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о "бешенной напряженке" с Россией

В Кремле прокомментировали эмоциональное заявление Александра Лукашенко о "бешенной напряженке" в отношениях Москвы и Минска. Об этом пишут РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что белорусский лидер гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы "оно не отвечало интересам" республики. Представитель Кремля отметил, что страны по-прежнему убеждены, что взаимовыгодность этого союза является "абсолютно незыблемой".
Напомним, 17 ноября Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать "дорожные карты" по углублению экономической интеграции с Россией, если Москва откажется идти на уступки в решении экономических вопросов, в частности, цен на нефть и газ. Он заявил, что в торговле с Россией у белорусской стороны отрицательный торговый баланс под 9 млрд рублей, и отметил, "что это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем?".
Ранее мы писали, что Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы.
Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News
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