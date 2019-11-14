В Совбезе рассказали о необходимости правок в соглашение двух государств по охране территории.

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы. В Минске заявили, что следует уточнить взаимные усилия по защите общей границы. По словам Александра Лукашенко, соглашения требуют "требует актуализации и усиления". Это связано с тем, что прошло много лет с момент подписания договора, и ситуация изменилась. Политик заметил, что ряд положений продолжают приносить реальную пользу. Другие же можно считать бесполезными и их необходимо пересмотреть. Об указах главы страны по данному вопросу рассказал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Напомним, что еще в конце сентября президент Белоруссии поручил Совбезу пристально изучить вопрос и подготовить предложения по реагированию на действия США. Американская армия дислоцировалась на территории Литвы. Александр Лукашенко оказался обеспокоен защитой страны от угрозы, исходящей от стран НАТО.

Будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении добавил Лукашенко

К 2020 году правительство внесет коррективы по Плану применения региональной группировки войск Белоруссии и России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минск рассказал, как Москва предложила помощь с Су-30 взамен размещения авиабазы в Белоруссии.

Видео: YouTube/ CTVBY