Белоруссия решила купить самолеты на собственные средства.

Минск рассказал, как Москва предложила помощь с Су-30 взамен размещения авиабазы в Белоруссии. После такого власти страны решили закупить российские истребители собственными силами. Об этом заявил Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

Саму поставку спикер счел "сложной и очень затратной задачей". Он добавил, что создание военной воздушной базы России не решит проблему развития собственной боевой авиации в Белоруссии. Ситуацию удалось урегулировать при помощи Александра Лукашенко.

Напомним, что накануне государство получило первую пару Су-30, ожидается еще 10 воздушных средств. На следующей неделе военные ждут еще два самолета.

Ранее Piter.tv писал о том, что названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Darth Welder Channel, Techreporter.ru