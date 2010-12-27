Первые два истребителя Су-30СМ прибудут из РФ в Белоруссию 13 ноября

В Минобороны Белоруссии рассказали, когда в республику прибудут два первых истребителя из России. По словам министра ведомства, генерал-лейтенанта Андрея Равкова, поставка купленных Су-30СМ ожидается 13 ноября. В 9 утра 12 ноября воздушные средства уже поднялись в воздух. Они летят из Курска. По словам местных военных, истребители разместят на аэродроме в Барановичах.
Чиновники напомнили, что транспортировка проводится в рамках государственного оборонного заказа. На следующей неделе ожидается прилет очередной пары истребителей.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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