Сведения о закупке истребителей у России не соответствует реальной обстановке дел.

В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35. Министр обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара не планирует покупать у России истребители Су-35. Как пишет "ТАСС", данные утверждения не соответствуют действительности.

Страна остается американским партнером по программе самолетов F-35. Они представляют собой истребители-бомбардировщики пятого поколения. Ранее в Daily Sabah появилась информация о том, что Турция планирует купить у России 36 самолетов.

Напомним, что 28 июня сенат США запретил продавать F-35 Турции из-за сведений о сделках с Россией. Американцы переживали, что если у государства будут их разработки и ЗРК С-400, то Россия сможет отслеживать иностранные объекты. Однако позже турки пояснили, что ЗРК им нужны из-за серьезных угроз в воздушном пространстве.

Ранее Piter.tv писал о том, что разработчик раскрыл технические характеристики МиГ-35.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/US Military Power