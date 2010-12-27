Разработчик раскрыл технические характеристики МиГ-35

Истребитель способен уничтожать воздушные цели в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях и поражать подвижные и неподвижные наземные (надводные) цели.

Разработчик и производитель новейших истребителей МиГ-35 российская самолетостроительная корпорация "МиГ" впервые опубликовала его подробные технические характеристики.

Истребитель способен уничтожать воздушные цели в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях и поражать подвижные и неподвижные наземные (надводные) цели. Преимуществами нового МиГ-35 являются: сниженная радиолокационная заметность, авионика нового поколения с радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой. В кабине находится современное информационно-управляющее поле. В самолете установлены новые двигатели с увеличенной тягой, есть возможность дозаправиться топливом прямо в полете.

В самолете одновременно могут находиться 1-2 человека, максимальный взлетный вес - 24 500 кг, максимальная внешняя нагрузка – 6 500 кг, максимальная тяга – до 18 000 кгс. Истребитель способен развивать скорость до – 2 100 км/ч и пролететь до 3000 километров. МиГ-35 способен нести на девяти точках подвески широкий спектр оружия, например ракеты малой, средней и большой дальностей.

Ранее воздушно-космические силы России получили два новых истребителя МиГ-35.