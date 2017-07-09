  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
347
nastya960
Код вставки плеера

Воздушно-космические силы России получили два новых истребителя МиГ-35

0 0

До конца года корпорация должна поставить еще четыре истребителя.

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на гендира российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илью Тарасенко.

За 2,5 года мы дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны.

Илья Тарасенко

До конца года компания поставит еще четыре истребителя. Также в корпорации рассчитывают еще на один контракт с Министерством обороны.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он способен завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным и надводным целям противника.

Ранее в США новый российский пистолет ПЛ-15 назвали "квантовым скачком".
Видео: YouTube/ Минобороны 

Теги: вкс, миг, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии