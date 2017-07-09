Воздушно-космические силы России получили два новых истребителя МиГ-35

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на гендира российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илью Тарасенко.
За 2,5 года мы дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны.
Илья Тарасенко
До конца года компания поставит еще четыре истребителя. Также в корпорации рассчитывают еще на один контракт с Министерством обороны.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он способен завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным и надводным целям противника.
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Видео: YouTube/ Минобороны
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