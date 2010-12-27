В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

Политики не хотят рисковать безопасностью страны.

В размещении российской военной базы в Белоруссии нет ни политического, ни практического, ни военного смысла. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей. Политик объяснил, что подобные базы теряют актуальность из-за развития современных технологий.

Макей также переживает за укрепление стабильности и безопасности региона. Спикер рассказал, что отказ Москве никак не связан со вмешательством неких сил извне. Чиновники думают только об интересах населения страны.

Ранее Лавров заметил, что отказ Белоруссии стал "неприятным эпизодом". Однако он не сомневается в союзническом характере взаимоотношений с Белоруссией.

Напомним, что большая часть военных баз России находятся за рубежом, в бывших советских республиках. Одна из крупнейших располагается в Армении, в городе Гюмри.Большое количество баз принимает Казахстан и Киргизия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко хочет отправить на Донбасс миротворцев.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouYube/

