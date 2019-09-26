Лукашенко хочет отправить на Донбасс миротворцев

По мнению главы Белоруссии, пограничники смогут восстановить порядок на юго-восточной границе Украины.

Александр Лукашенко заявил, что готов ввести белорусских миротворцев в Донбасс. Президент Белоруссии хочет помочь Украине и России завершить вооруженный конфликт. Политик высказал возможность перекрыть силами Белоруссии 400 км между Украиной и Россией.

Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу, 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу прокомментировал глава Белоруссию расстановку сил

На данный момент указанная территория не контролируется властями Украины. Лукашенко заметил, что ввязывать своих военных в конфликт он не собирается. Спикер добавил, что выступает за неделимую Украину и мир на Донбассе.На благие цели он готов выделить пограничные службы, войска и тех, кого попросит украинская власть.

На выдвижение миротворцев Лукашенко надеется добиться согласия обеих сторон конфликта.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России.

Фото: ТАСС

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