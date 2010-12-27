Лукашенко: Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России

Политик прокомментировал отношения с соседним государством.

Александр Лукашенко поделился планами по "дружбе против России". Глава Белоруссии заявил, что не собирается ни с кем дружить против братского государства. Ранее президент говорил о том, что не предаст Россию. В свою очередь от нашей страны народ Белоруссии просит поддержку в случае трудных ситуаций.

Политик отметил, что его сейчас волнует возможный дисбаланс в отношениях с Украиной. К негативным последствиями страны может привести белорусско-американский диалог. По его мнению, определяющую роль в этом вопросе окажут США.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Белоруссия хотят утвердить программу интеграции к 8 декабря.

Фото: ТАСС

Видео: YouTube/

