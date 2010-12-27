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Лукашенко: Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России
Сегодня, 11:23
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lesjasap

Лукашенко: Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России

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Политик прокомментировал отношения с соседним государством.

Александр Лукашенко поделился планами по "дружбе против России". Глава Белоруссии заявил, что не собирается ни с кем дружить против братского государства. Ранее президент говорил о том,  что не предаст Россию. В свою очередь от нашей страны народ Белоруссии просит поддержку в случае трудных ситуаций. 

Политик отметил, что его сейчас волнует возможный дисбаланс в отношениях с Украиной. К негативным последствиями страны может привести белорусско-американский диалог. По его мнению, определяющую роль в этом вопросе окажут США.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Белоруссия хотят утвердить программу интеграции к 8 декабря.

Фото: ТАСС

Видео: YouTube/
 

Теги: александр лукашенко, белоруссия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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