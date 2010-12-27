Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Глава правительства страны рассказал о ходе обсуждений интеграции двух стран.

Белоруссия готова подписать дорожные карты по углублению интеграции с Россией. Об этом сообщило агентство БелТа со ссылкой на спикера. Премьер-министр страны заявил, что условием для этого станет соблюдение интересов Минска.

Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены заметил специалист

Сергей Румас добавил, что пока странам не удалось договориться в сфере добычи нефти, газа, энергетики. Чиновник счел, что у дипломатов на еще будет время урегулировать данные вопросы. Если компромисс не будет достигнут, то этим займутся лично главы Белоруссии и России

Значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки объяснил глава правительства Белоруссии

Среди непростых вопросов - обсуждение налоговой системы. Унифицировать законодательство в краткие сроки проблематично и сложно чисто технически.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией.

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