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Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Сегодня, 12:53
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lesjasap

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

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Глава правительства страны рассказал о ходе обсуждений интеграции двух стран.

Белоруссия готова подписать дорожные карты по углублению интеграции с Россией. Об этом сообщило агентство БелТа со ссылкой на спикера. Премьер-министр страны заявил, что условием для этого станет соблюдение интересов Минска.

Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены

заметил специалист

Сергей Румас добавил, что пока странам не удалось договориться в сфере добычи нефти, газа, энергетики. Чиновник счел, что у дипломатов на еще будет время урегулировать данные вопросы. Если компромисс не будет достигнут, то этим займутся лично главы Белоруссии и России

Значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки

объяснил глава правительства Белоруссии

Среди непростых вопросов - обсуждение налоговой системы. Унифицировать законодательство в краткие сроки проблематично и сложно чисто технически. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: белоруссия, дорожная карта, интеграция, минское соглашения, сергей румас
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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