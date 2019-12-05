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Блогер Ивлеева спросила Медведева о сроках "закрытия" YouTube

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Премьер-министр ответил, что власти не планируют закрывать платформу.

Блогер Анастасия Ивлеева спросила Медведева о сроках "закрытия" YouTube. Премьер-министр страны заявил, что закрывать сервис никто не будет. Об этом глава правительства России рассказал журналистам во время пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире.Глава правительства объяснил, что видеоплатформа продолжит существовать в привычном режиме.

И те, кто зарабатывают на YouTube, смогут зарабатывать

добавил Медведев

Чиновник напомнил, что уровень заработка будет зависеть не от властей России, а от политики самого YouTube. Она в свою очередь меняется из-за авторских прав, в части коммерческого соглашения и общей коммерциализацией интернет-среды.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев оценил состояние российской экономики.

Видео: YouTube/nastyaivleeva

Теги: youtube, анастасия ивлеева, дмитрий медведев
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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