Глава правительства России рассказал о показателях ВВП.

Дмитрий Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году. Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП. Об этом спикер рассказал во время прямого эфира на пресс-конференции с журналистами

Это тоже очень приличный запас прочности заявил чиновник

По словам премьер-министра, такой объем ВВП позволяет России с уверенностью смотреть в будущее.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости с 20 на 10 км/ч.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV