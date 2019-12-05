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Медведев оценил состояние российской экономики

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Глава правительства России рассказал о показателях ВВП.

Дмитрий Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году. Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП. Об этом спикер рассказал во время прямого эфира на пресс-конференции с журналистами

Это тоже очень приличный запас прочности

заявил чиновник

По словам премьер-министра, такой объем ВВП позволяет России с уверенностью смотреть в будущее.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости с 20 на 10 км/ч.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV

Теги: дмитрий медведев, экономика
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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