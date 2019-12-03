Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости с 20 на 10 км/ч

"Я действительно считаю, что 10 километров – это непонятно, чуть-чуть нажал и всё".

Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 километров в час. Об этом сообщило ТАСС.

Глава кабмина отметил, что водители считают такое снижение нецелесообразным. Заняться вопросом Медведев поручил соответствующим ведомствам. Глава правительства отметил, что это может быть просто поводом для привлечения к ответственности людей, которые даже не намеревались нарушить ПДД.

Я действительно считаю, что 10 километров – это непонятно, чуть-чуть нажал и всё, – сказал Медведев

Ранее Минтранс поддержал снижение допустимого превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Видео: YouTube/ Правительство России