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Минтранс поддержал снижение допустимого превышения скорости с 20 до 10 км/ч

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В ведомстве отметили, что данный "шаг правильный" с точки зрения безопасности

Минтранс России поддерживает снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова.

В ведомстве отметили, что данный "шаг правильный" с точки зрения безопасности дорожного движения. Но в этот же момент идет обсуждение проекта, согласно которому на некоторых трассах будет разрешено ездить со скоростью 130 км/час.

Алафинов добавил, что изначально нештрафуемый скоростной лимит в 20 км/ч был введён из-за того, что первые системы работали с достаточно большой погрешностью.

Видео: YouTube/ autoee, ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ, Bataysk

Теги: гибдд, минтранс
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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