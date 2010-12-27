  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На российских магистралях повысят допустимую скорость до 130 км/ч
Сегодня, 10:56
67
nastya960

На российских магистралях повысят допустимую скорость до 130 км/ч

0 0

В основном, это коснется платных дорог.

В ближайшее время на российских автомагистралях поднимут допустимый скоростной лимит до 130 км/час. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Черников заявил, что повышение скоростного лимита коснется, в основном, платных дорог. При он, глава Госавтоинспекции выразил уверенность, что это повышение лимита никак не повлияет на количество дорожно-транспортных происшествий.

Черников также заявил, что отмена нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч не произойдет до полной инспекции дорог. На трассах проверят соответствие установленных дорожных знаков по ограничению скорости.

Ранее в нескольких регионах России начались сокращения сотрудников ГИБДД.

Теги: гибдд, дороги, магистрали
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии