Московские и петербургские сотрудники Госавтоинспекции могут спать спокойно.

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на официальные источники. Согласно представленным данным, в ведомстве лишатся должностей около 2 тысяч сотрудников. Увольнения не затронут центральный аппарат в Москве, а также Госавтоинспекцию в Санкт-Петербурге. Первая информация о грядущих сокращениях просочилась в прессу еще 2 октября.

Уменьшение численности представителей ГИБДД связано с расширением штата МВД по вопросам миграции. В ведомстве отмечают, что кадровые изменения не скажутся на работе структурных подразделений.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГИБДД хочет запретить штрафовать водителей в непогоду.

Видео: YouTube/ autoee, ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ, Bataysk