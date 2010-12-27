Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

По приказу 2 тысячи человек лишатся должности.

В сети опубликован приказ главы полиции Владимира Колокольцева о сокращении региональных сотрудников ГИБДД. Документ подписан от 24 сентября 2019 года. Власти намерены сократить территориальные подразделения Госавтоинспекции. За счет уволенных сотрудников ведомство расширит подразделения по вопросам миграции.

Внести изменения в штатную численность министерства внутренних дел ... за счет незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения говорится в тексте сообщения

Согласно опубликованным материалам, больше всего представителей закона уволят в Свердловской области. Должности лишатся 175 человек. На Южном Урале еще 20 человек пострадают из-за сокращений, в Тюменской области - 47 человек, в Пермском крае - 78 человек, в ХМАО - 67 человек.

Отметим, что увольнения не затронут Москву и Санкт-Петербург. В общей сложности мест лишатся 2 тысячи представителей ГИБДД.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГИБДД проверяет сообщения о грубом нарушении ПДД Боярским.

Фото: Piter.tv, telegram/омбудсмен полиции