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Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Сегодня, 8:27
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lesjasap

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

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По приказу 2 тысячи человек лишатся должности.

В сети опубликован приказ главы полиции Владимира Колокольцева о сокращении региональных сотрудников ГИБДД. Документ подписан от 24 сентября 2019 года. Власти намерены сократить территориальные подразделения Госавтоинспекции. За счет уволенных сотрудников ведомство расширит подразделения по вопросам миграции. 

Внести изменения в штатную численность министерства внутренних дел ... за счет незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения

говорится в тексте сообщения

Согласно опубликованным материалам, больше всего представителей закона уволят в Свердловской области. Должности лишатся 175 человек. На Южном Урале еще 20 человек пострадают из-за сокращений, в Тюменской области - 47 человек, в Пермском крае - 78 человек, в ХМАО - 67 человек.

Отметим, что увольнения не затронут Москву и Санкт-Петербург. В общей сложности мест лишатся 2 тысячи представителей ГИБДД.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГИБДД проверяет сообщения о грубом нарушении ПДД Боярским.

Фото: Piter.tv, telegram/омбудсмен полиции

Теги: владимир колокольников, гибдд, сокращение, увольнение
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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