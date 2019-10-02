ГИБДД проверяет сообщения о грубом нарушении ПДД Боярским

Правоохранительные органы разберутся с сообщениями о неправильной парковке "Боярского". Очевидцы в социальных сетях накануне сообщили о том, что петербургский артист оставил свой автомобиль на встречной полосе движения.
Местные жители написали о том, что "Мерседес" пересек две сплошные полосы, а после остановился на встречной стороне дороги у Невского проспекта. У очевидцев практически нет сомнений в том, что нарушителям был Боярский. Им удалось сфотографировать водителя.
Во "Вконтакте" петербуржцы начали вспоминать интервью Боярского, которое он дал в 2010 году.
Я к автомобилю отношусь как к велосипеду: где поставил, там и поставил
заявлял артист
В настоящее время полиция начала разбирательство. Владельца машины устанавливают по имеющемуся номеру транспортного средства.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге отклонили две жалобы о фальсификации на выборах.
Фото:YuraOsinin/pikabu
Видео: Telegram/112
Обсуждение ( 0 )
Лошадь ему вернуть надо.
Крутышка
Ахерел старый мажор! Посадить балбеса!!