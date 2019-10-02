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ГИБДД проверяет сообщения о грубом нарушении ПДД Боярским

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Номера машины нарушителя известны, осталось установить владельца.

Правоохранительные органы разберутся с сообщениями о неправильной парковке "Боярского". Очевидцы в социальных сетях накануне сообщили о том, что петербургский артист оставил свой автомобиль на встречной полосе движения. 

Местные жители написали о том, что "Мерседес" пересек две сплошные полосы, а после остановился на встречной стороне дороги у Невского проспекта. У очевидцев практически нет сомнений в том, что нарушителям был Боярский. Им удалось сфотографировать водителя.

Во "Вконтакте" петербуржцы начали вспоминать интервью Боярского, которое он дал в 2010 году. 

Я к автомобилю отношусь как к велосипеду: где поставил, там и поставил

заявлял артист

В настоящее время полиция начала разбирательство. Владельца машины устанавливают по имеющемуся номеру транспортного средства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге отклонили две жалобы о фальсификации на выборах.

Фото:YuraOsinin/pikabu

Видео: Telegram/112
 

Теги: гибдд, михаил боярский, пдд
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Сегодня 7:33

Лошадь ему вернуть надо.

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Сегодня 7:30

Крутышка

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Сегодня 7:32

Ахерел старый мажор! Посадить балбеса!! 

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