ГИБДД проверяет сообщения о грубом нарушении ПДД Боярским

Номера машины нарушителя известны, осталось установить владельца.

Правоохранительные органы разберутся с сообщениями о неправильной парковке "Боярского". Очевидцы в социальных сетях накануне сообщили о том, что петербургский артист оставил свой автомобиль на встречной полосе движения.

Местные жители написали о том, что "Мерседес" пересек две сплошные полосы, а после остановился на встречной стороне дороги у Невского проспекта. У очевидцев практически нет сомнений в том, что нарушителям был Боярский. Им удалось сфотографировать водителя.

Во "Вконтакте" петербуржцы начали вспоминать интервью Боярского, которое он дал в 2010 году.

Я к автомобилю отношусь как к велосипеду: где поставил, там и поставил заявлял артист

В настоящее время полиция начала разбирательство. Владельца машины устанавливают по имеющемуся номеру транспортного средства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге отклонили две жалобы о фальсификации на выборах.

Фото:YuraOsinin/pikabu

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