Петербуржцы: Боярский припарковался в центре города на "встречке"

"Мерседес" выехал с Большой Конюшенной улицы, развернулся и встал на Невском.

Во вторник, 1 октября, Боярский припарковался в центре города на "встречке". Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам горожан, Боярский на черном "Мерсе" перекрыл движение.

С Большой Конюшенной выезжает мерс и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. "Ничосе, скорая помощь," - думаю. И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе рассказывает очевидец

Также в комментария горожане рассказали, что "мушкетерский автомобиль" ни раз парковался в неположенных местах в Северной столице.

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Фото:YuraOsinin/pikabu