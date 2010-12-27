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Петербуржцы: Боярский припарковался в центре города на "встречке"
Сегодня, 17:27
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: Боярский припарковался в центре города на "встречке"

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"Мерседес" выехал с Большой Конюшенной улицы, развернулся и встал на Невском.

Во вторник, 1 октября, Боярский припарковался в центре города на "встречке". Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам горожан, Боярский на черном "Мерсе" перекрыл движение. 

С Большой Конюшенной выезжает мерс и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. "Ничосе, скорая помощь," - думаю. И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе

рассказывает очевидец

Также в комментария горожане рассказали, что "мушкетерский автомобиль" ни раз парковался в неположенных местах в Северной столице. 

Ранее мы сообщали о том, что cтало известно, кто сыграет Юлию Началову в биографическом фильме.

Фото:YuraOsinin/pikabu

Теги: боярский, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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