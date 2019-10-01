Продюсер Андрей Загорский пообещал создать драматичный и душевный фильм.

Стало известно, кто сыграет Юлию Началову в биографическом фильме. Главная роль досталась актрисе Марине Орловой. Об этом рассказал в своем блоге Алексей Лемар, который сыграет экс-супруга покойной артистки Евгения Алдонина.

Актер заявил, что съемки фильма о жизни Началовой уже начались. К посту (который вскоре был удален) он прикрепил фотографию, на которой артисты стоят в образах на футбольном поле.

Также несколько снимков опубликовала Орлова. Поскольку лицо у Началовой было более круглым, гримерам пришлось лепить актрисе дополнительные щеки.

Ранее стало известно, что певицу в детстве сыграет внебрачная дочь Евгения Осина Настя Годунова. Дата выхода картины пока неизвестна. Продюсер Андрей Загорский пообещал создать драматичный и душевный фильм.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 11 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Артистка скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

Ранее мы писали, что Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице.

Видео: Instagram / marinaorlovaofficial, alexey_lemar, julianachalova