Съемки биографического фильма начнутся в июле.

Народная артистка России Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице. Об этом пишет ИА Nation News, ссылаясь на слова продюсера киноленты Андрея Загорского.

Он считает, что Талызина лучше всех подходит на эту роль. Актриса отнеслась к предложению очень позитивно и уже высказала несколько идей по поводу этой работы.

Съемки биографического фильма начнутся в июле. В настоящий момент прописываются сцены специально под Талызину.

Напомним, 11 марта 2019 года Юлия Началова попала в Боткинскую больницу с осложнениями от подагры, красной волчанки, высоким сахаром в крови и начинающейся гангреной ноги. Артистку ввели в искусственную кому. Утром 16 марта ее прооперировали. Вечером того же дня она скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой.

Видео: YouTube / by O.E. video, Юлия Началова