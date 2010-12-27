В Петербурге отклонили две жалобы о фальсификации на выборах

В ГИК продолжают рассмотрение жалоб на проведение выборов губернатора в Петербурге.

Во вторник, 1 октября, в Петербурге прошло заседание Горизбиркома во главе с Виктором Миненко. Одной из тем встречи стали жалобы членов участковых ИКМО, сообщили в пресс-службе ГИК.

Жалобы членов участковых избирательных комиссий №1 Полины Шершенковой и №33 Киры Коваленко оставили без удовлетворения. Обе женщины были недовольным тем то, что ТИК №1 проигнорировала их заявления о переписанных протоколах на выборах губернатора Петербурга.

Стоит отметить, что по некоторым жалобам действия ИКМО признали незаконными. Так, например, ИКМО "Георгиевское" обязали организовать работу по приему документов, обращений, жалоб, заявлений, а также итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты МС МО.

"Было решено признать незаконным бездействие ИКМО Георгиевский, выразившееся в отсутствии ИКМО Георгиевский по адресу местонахождения", - говорится в сообщении.

Напомним, выборы губернатора в Петербурге прошли 8 сентября.

Фото: Piter.TV