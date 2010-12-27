Победа Беглова утверждена Горизбиркомом

Врио губернатора Петербурга победил с результатом 64.44%.

11 сентября Горизбирком утвердил итоги голосования на выборах губернатора Петербурга, сообщил на итоговом заседании председатель комиссии Виктор Миненко.

По решению избиркома, Александр Беглов победил с результатом 64,44%, за него отдали голоса 734 тыс. 903 петербуржца.

Согласно окончательным данным, на втором месте – кандидат "Справедливой России" Надежда Тихонова с 16,84%. За нее проголосовали 192 тыс. 114 человек. Закрывает список лидирующих кандидатов Михаил Амосов от "Гражданской платформы", который набрал 16,03% (его поддержали 182 тыс. 797 горожан).

Итоговая явка на выборы была невысокой и составила лишь 30,07%.

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Фото: Piter.tv