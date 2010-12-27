В Петербурге лучшим педагогам допобразования вручат денежную премию

Размер премии составляет 100 тысяч рублей.

Во вторник, 10 сентября, врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении денежной премии лучшим педагогам дополнительного образования. В 2019 году ее получат 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Премию "Лучший педагог дополнительного образования" учредили в 2011 году. В этот раз жюри рассмотрело 116 заявок и выбрало из них 50. Размер премии составляет 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Смольном наградили выдающихся петербуржцев.

Фото: gov.spb.ru