Медаль "За спасение погибавших" получил водитель, который вывел всех пассажиров из автобуса, сломавшегося на ж/д путях.

По поручению президента России Владимира Путина в Смольном наградили выдающихся петербуржцев за трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и мужественные поступки. Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Медаль "За спасение погибавших" получил водитель Александр Игнатьев, который, рискуя жизнью, вывел всех пассажиров из автобуса, внезапно сломавшегося на ж/д путях.

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени вручили директору Института электрофизики и электроэнергетики РАН Владиславу Хомичу, ставшему одним из основоположников лазерной оптики. Орден Дружбы получил народный артист России Василий Герелло.

Также в Смольном наградили звезду "Улицы разбитых фонарей" Андрея Федорцова. Он удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Лидер группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России.

В стороне не остались учителя, врачи, инженеры и спасатели. Им вручили Ордены Дружбы, знаки отличия "За безупречную службу" и "За благодеяния", медали "За заслуги перед Отечеством".

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит митинг против произвола на выборах.

Фото: gov.spb.ru