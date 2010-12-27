По поручению президента России Владимира Путина в Смольном наградили выдающихся петербуржцев за трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и мужественные поступки. Об этом пишет пресс-служба администрации города.
Медаль "За спасение погибавших" получил водитель Александр Игнатьев, который, рискуя жизнью, вывел всех пассажиров из автобуса, внезапно сломавшегося на ж/д путях.
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени вручили директору Института электрофизики и электроэнергетики РАН Владиславу Хомичу, ставшему одним из основоположников лазерной оптики. Орден Дружбы получил народный артист России Василий Герелло.
Также в Смольном наградили звезду "Улицы разбитых фонарей" Андрея Федорцова. Он удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Лидер группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России.
В стороне не остались учителя, врачи, инженеры и спасатели. Им вручили Ордены Дружбы, знаки отличия "За безупречную службу" и "За благодеяния", медали "За заслуги перед Отечеством".
Ранее мы писали, что в Петербурге проходит митинг против произвола на выборах.
Фото: gov.spb.ru
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