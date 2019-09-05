Видео: в Петербурге проходит митинг против произвола на выборах

Мероприятие началось в 19 часов.

В Петербурге на площади Ленина начался согласованный митинг против произвола на выборах. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял видео с места событий.

Акция началась в семь часов вечера напротив Финляндского вокзала. Петербуржцы выступают за честные выборы губернатора Петербурга и муниципальные выборы. Организаторы митинга недовольны тем, что множество претендентов не смогли стать кандидатами на пост главы города из-за муниципального фильтра.

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на площади Ленина жители вышли на митинг против свалки в Шиесе.

Видео и фото: Piter.TV