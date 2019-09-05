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Видео: в Петербурге проходит митинг против произвола на выборах

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Мероприятие началось в 19 часов.

В Петербурге на площади Ленина начался согласованный митинг против произвола на выборах. Мобильный корреспондент  Piter.TV заснял видео с места событий. 

Акция началась в семь часов вечера напротив Финляндского вокзала. Петербуржцы выступают за честные выборы губернатора Петербурга и муниципальные выборы. Организаторы митинга недовольны тем, что множество претендентов не смогли стать кандидатами на пост главы города из-за муниципального фильтра. 

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на площади Ленина жители вышли на митинг против свалки в Шиесе

Видео и фото: Piter.TV 

Теги: митинг, произвол на выборах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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