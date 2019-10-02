ГИБДД хочет запретить штрафовать водителей в непогоду

Дождь или туман могут помешать водителю соблюдать ПДД.

В ГИБДД предлагают не наказывать водителей за нарушения в непогоду. Эксперты определили условия, в которых автомобилистов ждет послабление законодательства. Перечень подобных правонарушений четко установлен. Если водитель не смог соблюсти правила из-за сильного тумана или ливня, то данные с камер видеонаблюдения не станут доказательством его вины,. В этом случае штрафы сотрудники полиции выписывать не станут. Об этом сообщил "Коммерсант".

Специалисты заметили, что при условиях дождя получить качественную картинку с камеры видеонаблюдения невозможно. Поэтому полученные фото и видеоматериалы с нарушениями не могут стать доказательством вины. Также наказывать водителей запретят в том случае, если на трассе нет информации об автоматической фиксации нарушений, не работает светофор или на участке ведутся дорожные работы.

Сотрудники ведомства также проверят камеры, на которые автомобилисты жалуются чаще всего. Отметим, что новый закон не повлияет на уже выписанные штрафы.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГИБДД проверяет сообщения о грубом нарушении ПДД Боярским.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Caters Clips, Panasonicsecurity, Clive Semmens