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Белоруссия подписала "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией

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Документ утвержден двумя сторонами Союзного государства.

Белоруссия подписала "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией. Услуга будет ликвидирована к сентябрю 2020 года благодаря комплексу мер. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на министерство связи и информатизации республики.

Чиновники полностью отменят плату абонентов за входящие звонки в Союзном государстве. Данное постановление уже подписано Россией и Белоруссией в отраслевых ведомствах.

Ранее Piter.tv писал о том, что вопрос об отмене роуминга между Белоруссией и Россией будет решен до 15 сентября.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ Наука 2.0 
 

Теги: белоруссия, дорожная карта, отмена роуминга, союзное государство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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