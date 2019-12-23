Документ утвержден двумя сторонами Союзного государства.

Белоруссия подписала "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией. Услуга будет ликвидирована к сентябрю 2020 года благодаря комплексу мер. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на министерство связи и информатизации республики.

Чиновники полностью отменят плату абонентов за входящие звонки в Союзном государстве. Данное постановление уже подписано Россией и Белоруссией в отраслевых ведомствах.

Ранее Piter.tv писал о том, что вопрос об отмене роуминга между Белоруссией и Россией будет решен до 15 сентября.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ Наука 2.0

