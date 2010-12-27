Вопрос об отмене роуминга между Белоруссией и Россией будет решен до 15 сентября

Россия ждет решения мобильных операторов Белоруссии, которые соберутся только 2 августа.

Россия готова отменить роуминг с Белоруссией. Однако, окончательно решение будет принято зарубежными коллегами. Чиновники планируют решить вопрос к 15 сентября. Об этом заявили политики в рамках петербургского VI Форума регионов двух стран.

Мы готовы, российская сторона, белорусская сторона боится выпадающих доходов объясняют специалисты

Известно, что ситуацию обсуждали главы верхних палат России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Михаил Мясников. Они встретились с губернаторами и представителями региональных парламентов.

Российские делегаты отметили, что в России отменен внутренний роуминг. В Белоруссии понимание со стороны местных мобильных операторов есть. в начале августа компании соберутся в Полоцке Витебской области, чтобы принять решение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти.

Фото: Piter.tv