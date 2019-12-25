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Из-за сбоев в работе интернета петербуржцев призвали заранее пополнять парковочный счет
Вчера, 15:31
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Из-за сбоев в работе интернета петербуржцев призвали заранее пополнять парковочный счет

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Всего за последние сутки горожане оставили порядка 1,5 тыс. сообщений о неполадках. 

В ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" жителям Северной столицы порекомендовали заранее пополнять парковочный счет в приложении "Парковки Петербурга". Это связано с периодическими временными ограничениями работы мобильного интернета днем 7 сентября. Кроме того, можно обратиться на горячую линию учреждения по телефону: 8 (812) 417-50-00

Напомним, по данным сервиса Downdetector, первые жалобы на проблемы с подключением начали поступать примерно в 11:00. Всего за последние сутки петербуржцы оставили порядка 1,5 тыс. сообщений о неполадках. 

Ранее на Piter.TV: число точек велопроката в Петербурге выросло на 16%. При этом структура рынка меняется. На фоне бума шеринговых сервисов классическая розничная торговля переживает спад. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мобильный интернет, парковка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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