Из-за сбоев в работе интернета петербуржцев призвали заранее пополнять парковочный счет

Всего за последние сутки горожане оставили порядка 1,5 тыс. сообщений о неполадках.

В ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" жителям Северной столицы порекомендовали заранее пополнять парковочный счет в приложении "Парковки Петербурга". Это связано с периодическими временными ограничениями работы мобильного интернета днем 7 сентября. Кроме того, можно обратиться на горячую линию учреждения по телефону: 8 (812) 417-50-00.

Напомним, по данным сервиса Downdetector, первые жалобы на проблемы с подключением начали поступать примерно в 11:00. Всего за последние сутки петербуржцы оставили порядка 1,5 тыс. сообщений о неполадках.

Ранее на Piter.TV: число точек велопроката в Петербурге выросло на 16%. При этом структура рынка меняется. На фоне бума шеринговых сервисов классическая розничная торговля переживает спад.

Фото: Piter.TV